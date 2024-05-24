Евакуація дітей / Ілюстративне фото

Україна повернула на підконтрольну територію Херсонщини три родини, в яких виховуються пʼять дівчат та один хлопчик.

Про це 24 травня повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«З тимчасово окупованої території Херсонщини вивезені три родини, в яких виховуються пʼять дівчаток та один хлопчик, віком від 1 до 9 років. Зі слів батьків, жити в окупації стало надто важко. За відсутності російських паспортів, вони не мали права звернутись до лікарів та влаштуватись на роботу», — йдеться в повідомленні.

За словами очільника Херсонської ОВА, росіяни постійно проводили обшуки в помешканнях, чим лякали дітей.

Наразі усі родини знаходяться у безпеці, з ними працюють медики та психологи.

Також Олександр Прокудін подякував Уповноваженому Верховної Ради з прав людини Дмитру Лубінцю та його команді за роботу. Каже, з початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 94 дітей із Херсонської області.

Нагадаємо, що станом на грудень 2023 року, приблизно 4 тисячі прийомних дітей опинилися на тимчасово окупованій території або були депортовані на територію РФ.

Раніше повідомлялось, Парламент Молдови розгляне резолюцію про засудження незаконної депортації українських дітей Росією та необхідність їхнього якнайскорішого повернення додому.

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, у якій закликала європейський політикум докласти всіх зусиль для повернення депортованих у Росію українських дітей, а також допомагати всім дітям, які є жертвами цієї війни.

Віцепрезидент Європейського парламенту Роберт Зіле заявив, що русифікація, яка відбувалась за радянських часів, була не настільки жахливою, як та, яку здійснюють нині російський і білоруський режими, примусово забираючи дітей з українських родин і знищуючи їхнє коріння.