Енергетика, Ілюстративне фото з відкритих джерел

Завдяки завчасному завершенню ремонтів на двох блоках атомних станцій та зниженню температури повітря ситуація в енергетиці стабілізувалася.

Про це 30 липня повідомив у телеграм-каналі премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

Також він зазначив, що підготовка до осінньо-зимового періоду та розвиток альтернативних джерел генерації продовжується.

«Вже запустили програми державної підтримки побудови розподіленої генерації. Є перші приклади кредитування бізнесу та фізичних осіб для посилення енергетичної стійкості», — наголосив Денис Шмигаль.

Він нагадав, що Президент Володимир Зеленський підписав закон про зняття ввізного мита й ПДВ для енергообладнання. З 27 липня закон набув чинності.

«Тепер у пільговому режимі громадяни та бізнес можуть завозити електрогенератори, інвертори, акумулятори, зарядні станції тощо», — сказав премʼєр-міністр.

Нагадаємо, радник премʼєр-міністра з питань енергетики Юрій Бойко заявив, що найближчі три місяці українці можуть прожити взагалі без відключень або з мінімальними обмеженнями електроенергії