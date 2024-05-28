Винищувач F-16 / Фото: Getty Images

Кілька держав попросили Швецію поставити на паузу плани з надсилання винищувачів Gripen Україні через зосередження на поставках винищувачів F-16.

Про це повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон інформаційному агентству TT у Брюсселі, його слова наводить видання «Українська правда».

За словами шведського міністра, інші країни, що входять до коаліції протиповітряної оборони, попросили Швецію зачекати з поставкою системи Gripen.

«Це повʼязано з тим, що зараз основна увага приділяється впровадженню системи F-16», — пояснив Пол Йонсон.

Бельгія, Нідерланди, Данія та Норвегія пообіцяли надати Україні винищувачі F-16. Очікується, що перші літаки будуть поставлені цього року.

«Ми жодним чином не виключаємо, що в подальшому це може стати актуальним, але зараз основна увага української сторони зосереджена на виконанні програми F-16», — сказав міністр оборони Швеції.

Він додав, що наразі поставка Gripen не відповідає поглядам коаліції на впровадження двох систем винищувальної авіації одночасно.

Нагадаємо, що Бельгія передасть 30 своїх винищувачів F-16 в Україну до 2028 року.

Літаки F-16 та іншу зброю, яку Бельгія передасть в межах безпекової угоди, Україна зможе використовувати тільки на своїй території.

Раніше повідомлялось, що перша група українських льотчиків закінчила навчання на сучасних винищувачах F-16 на американській військовій базі в Аризоні.