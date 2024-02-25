Село Партизанське. Архівне фото «НикВести».

Акціонерне товариство «Миколаївобленерго» чекає від найбільшої швейцарської розподільної компанії BKW Energie AG обладнання для відновлення мереж в селі Партизанське.

Про це повідомив голова «Миколаївобленерго» Вадим Данилків на форумі «Електричні мережі України 2024» в Києві, пише Енергореформа.

Зазначається, що обладнання для відновлення мереж в Партизанському передадуть на суму понад 80 тисяч швейцарських франків (близько 84 тисяч євро).

Крім того, BKW Energie AG надає обладнання для укладки кабелю, комп'ютерну техніку, монітори для диспетчерської, лічильники, трансформатори, кабель.

Всього від цієї компанії має надійти обладнання на суму приблизно 300 тисяч франків (315 тисяч євро).

Раніше повідомлялося, що у селі Партизанське Первомайської селищної громади зруйновано 70% житлових будинків, частково відсутня електрика і водопостачання.

Як після 9 місяців обстрілів виглядає селище Партизанське на Миколаївщині дивіться у фоторепортажі «НикВести».

Також повідомлялося, що відновлення пошкоджених обстрілами електричних мереж Миколаївської області, за попередніми даними, коштуватиме 12 мільярдів гривень.