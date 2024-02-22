Логотип месенджеру Signal. Фото: Trutschel/Photothek via Getty Images

Месенджер Signal дозволить користувачам спілкуватися з іншими людьми в застосунку, приховуючи свій номер свого мобільного телефону.

Наразі функція перебуває на бета-тестуванні та стане загальнодоступною протягом найближчих тижнів, йдеться у блозі компанії.

Замість номера телефону користувач зможе використовувати унікальне імʼя користувача.

«Якщо ви використовуєте Signal, ваш номер телефону за замовчуванням буде недоступний для всіх, з ким ви спілкуєтесь у чаті. Люди, у яких ваш номер збережено в контактах телефону, все одно бачитимуть ваш номер, оскільки вони вже знають його», — йдеться у блозі.

Також користувач зможе створити QR-код або посилання, яке буде адресувати людей на його ім’я. Це дозволить іншим людям звʼязуватися з ним у застосунку Signal без потреби вводити номер телефону.

На відміну від імені профілю, імʼя користувача має бути унікальним та містити дві або більше цифр в кінці.

При цьому для реєстрації в застосунку Signal користувачу все одно потрібно буде вказати номер свого мобільного телефону.

У листопаді 2023 року повідомлялося, що росіяни намагаються зламати телефони українців через месенджер Signal, оскільки багато українських військових його використовують. Повітряні сили опублікували скриншоти прикладів, як окупанти здійснюють злам.