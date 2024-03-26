Корабель «Костянтин Ольшанський» / Фото з відкритих джерел

Сили оборони уразили ракетою «Нептун» корабель «Костянтин Ольшанський», який росіяни вкрали під час окупації Криму у 2014 році.

Про це в ефірі FreeДом заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

За його словами, після окупації Криму «Костянтин Ольшанський» довго простоював у бухті Севастополя, а судно розбирали на запчастини. Однак згодом його відновили і росіяни намагалися видати цей корабель за свій відновлений десантний корабель «Мінськ» чи «Оленегорский горняк», які українські військові вразили раніше.

Як додав спікер, метою цих робіт було зробити фальсифікацію для того, щоб відрапортувати московському керівництву про те, як вони відновили один із нібито «своїх» великих десантних кораблів.

«Костянтина Ольшанського» уразили ракетою «Нептун». За словами Дмитра Плетенчука, наразі уточнюють дані щодо пошкоджень цього корабля, однак відомо, що він «точно не у стані бойової готовності».

Нагадаємо, корабель призначений для десантування морської піхоти, танків та іншої бойової техніки на непідготовлені приморські плацдарми. Його довжина — 112,59 метра, водотоннажність — приблизно чотири тисячі тонн. Він може висаджувати на узбережжя до батальйону морської піхоти з десятком танків, що плавають, і БТР. Висадка десанту здійснюється за допомогою носового десантного пристрою, що складається з носових воріт та аппарелі.

Для підтримки десанту «Костянтин Ольшанський» озброєний двома пусковими установками залпового вогню МС-73 «Гроза», здатними вести вогонь з інтервалом 0,5 секунди на дальність 21 кілометр, та двома 57-мм гарматами АК-725 з дистанційним наведенням.

Корабель неодноразово використовувався в гуманітарних операціях з евакуації біженців із зон бойових дій та міжетнічних конфліктів. У 1993-94 роках він вивіз близько 4 тисяч біженців із зони грузино-абхазького конфлікту, а у 2011 році евакуював українців із Лівії.

10 вересня 2009 року, великий десантний корабель ВМФ України «Костянтин Ольшанський» пришвартувався на Набережній міста Миколаєва. Корабель прибув до міста з приводу святкування 220-річчя Миколаєва. Для проходження «Костянтина Ольшанського» річкою до Набережної довелося розвести два мости — Варваровський та Інгульський.

У 2010 році, 3 травня, корабель «Костянтин Ольшанський» прибув до Миколаєва напередодні святкування 65-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні. Також у миколаївців була можливість відвідати корабель з екскурсією.