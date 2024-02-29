В ніч на 29 лютого на східному напрямку Сили оборони знищили ще один ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.

— Сьогодні 29 лютого — дата, що випадає раз на чотири роки, але уже звичний для росіян день із втратою чергового літака. Перемога на землі — кується в небі! — прокоментував він.