В ніч на 29 лютого на східному напрямку Сили оборони знищили ще один ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34.
Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.
— Сьогодні 29 лютого — дата, що випадає раз на чотири роки, але уже звичний для росіян день із втратою чергового літака. Перемога на землі — кується в небі! — прокоментував він.
Нагадаємо, 23 лютого українські військові збили російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Це сталося над Азовським морем.
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В ніч на 29 лютого на східному напрямку Сили оборони знищили ще один ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34.
Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.
— Сьогодні 29 лютого — дата, що випадає раз на чотири роки, але уже звичний для росіян день із втратою чергового літака. Перемога на землі — кується в небі! — прокоментував він.
Нагадаємо, 23 лютого українські військові збили російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Це сталося над Азовським морем.