Shahed, ілюстраційне фото

Росіяни в ніч на 11 серпня атакували Україну чотирма балістичними ракетами KN-23 із Воронезької області та 57 «Шахедами» із районів Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, Курськ. Також окупанти вдарили по Покровську, ймовірно, з реактивної артилерії.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України, авіацією, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних Сил збито 53 ворожі БпЛА у Миколаївській, Одеській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Херсонській, Київській, Запорізькій, Сумській, Рівненській областях.

«Стосовно російських ударів північно-корейськими ракетами скажу наступне: балістичні KN-23, хоч і рідко досягають бажаних цілей, становлять серйозну загрозу населенню. Бережіть себе та своїх рідних», — наголосив Микола Олещук.

Як уточнили у Миколаївській обласній військовій адміністрації, уніч на 11 серпня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони збито сім БпЛА типу «Shahed 131/136»

Нагадаємо, впродовж дня 10 серпня російська армія обстріляла Миколаївську область з артилерії та дронів. Поранення зазнали шість людей. Постраждали житлові будинки авто та лінія елктропередач.