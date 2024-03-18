Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський призначив начальником служби звʼязків з громадськістю Командування Повітряних сил представника Сухопутних військ майора Іллю Євлаша.

Про це повідомило командування Повітряних сил.

«Згідно з наказом головнокомандувача Збройних сил України, начальником служби звʼязків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України призначено майора Євлаша Іллю Олеговича», — йдеться в повідомленні.

Як відомо, Ілля Євлаш проходив службу в Командуванні Сухопутних військ на посаді старшого офіцера служби звʼязків з громадськістю. Очолював службу звʼязків з громадськістю угруповання сил і засобів оборони міста Київ та пресслужбу оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця». Був речником східного угруповання військ.

Новий начальник служби звʼязків з громадськістю Командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш

Нагадаємо, полковника Юрія Ігната 16 березня звільнили з посади. Також зазначили, що він залишиться служити в Повітряних силах, проте більше не очолюватиме службу зв’язків з громадськістю.