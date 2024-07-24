Винищувач F-16, ілюстраційне фото з pixabay

Головнокомандувач Олександр Сирський заявив, що західні винищувачі F-16 допоможу ЗСУ, проте матимуть деякі обмеження на фронті.

Про це він заявив в інтервʼю The Guardian.

За його словами, F-16 посилили б протиповітряну оборону України. Зокрема, сказав головнокомандувач, вони дозволили б Києву ефективніше протидіяти російським крилатим ракетам і влучно уражати наземні цілі.

Однак, наголосив він, є межі можливостей F-16. Їм доведеться залишатися «за 40 км або більше» від лінії фронту через ризик, що Москва їх зібʼє.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що Україна очікувала отримати від союзників обіцяні винищувачі F-16. Вони мали прибути цього літа, але поки їх ще немає.

Раніше повідомлялось, що до кінця року Україна отримає від Норвегії шість винищувачів F-16.

Також Нідерланди виділяють ще 300 мільйонів євро на закупівлю боєприпасів для винищувачів F-16, які країна незабаром передасть Україні.

Данія вже взялася підготувати до сотні українських фахівців для обслуговування винищувачів F-16, і половина з них вже пройшли навчання — вони беруть участь у підготовці перших літаків в Україні.

Президент України Володимир Зеленський виступив на Раді Україна-НАТО з закликом розширити навчання українських пілотів на винищувачах F-16 для посилення обороноздатності країни. Також він наголосив на важливості забезпечення потрібної кількості літаків для протистояння РФ.