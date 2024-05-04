Фото: ГО Краєзнавці Одещини у Facebook

В Подільському районі Одеської області знайшли скарб часів Кримського ханства.

140 срібних монет, викарбуваних у 1480-х роках, були сховані у маленькому глечику, повідомила напередодні громадська організація Краєзнавці Одещини у Facebook.

Вказано, що 22 квітня історик, член організації Сергій Жосан зробив унікальну знахідку в яру біля села Флора Окнянської об'єднаної територіальної громади – у глечику було 140 срібних монет (акче). Їх карбували в Криму у 1480-х роках під час правління хана Менглі Гірея І.

— Скоріш за все, скарб був захований під час подільських набігів кримських татар. Скарб лежав в горщику, на глибині 40 см. Зверху був прикритий вапняковою плиткою природного походження квадратної форми, приблизно 20 на 20 на 5 см. Яр, в якому було знайдено скарб, впадає в річку Ягорлик, – написав Сергій Жосан.

Спершу знахідку детально вивчать та зроблять опис, а тоді передадуть у Подільський міський краєзнавчий музей в Одеській області.

Фото: ГО Краєзнавці Одещини у Facebook Фото: ГО Краєзнавці Одещини у Facebook

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