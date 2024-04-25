Затор із фур перед українським кордоном. Фото з відкритих джерел

Польські фермери продовжують блокувати рух вантажівок у пункті пропуску «Рава-Руська».

Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, в ефірі національного телемарафону.

За словами Андрія Демченко, зараз через цей пункт пропуску їде незначна кількість вантажівок.

«Станом на ранок сьогодні на цьому напрямку в черзі на території Польщі загалом перебуває близько 150 вантажівок», — сказав він.

Речник прикордонної служби нагадав, що з 21 квітня польські фермери частково почали пропускати вантажні транспортні засоби на вʼїзд до Польщі на цьому напрямку. Однак це не стосується фур, які переміщують сільськогосподарську продукцію.

Андрій Демченко додав, що після розблокування пункт пропуску «Ягодин» відмічається інтенсивний рух вантажівок в обох напрямках. Зазначається, що легкові автівки і автобуси скрізь вільно перетинають кордон, для цієї категорії транспорту по той бік кордону рух не обмежується.

Загалом за добу кордон перетнули 1300 вантажівок.

Нагадаємо, як польські фермери заблокували рух вантажівок у пункті пропуску «Угринів».