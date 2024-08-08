Поліція, ілюстративне фото

У Дніпропетровської області створили новий поліцейський підрозділ — Службу освітньої безпеки. Поліцейські будуть забезпечувати у школах порядок, реагувати на правопорушення та співпрацювати з педагогами. Цей підрозділ працюватиме на постійній основі.

Його створили на основі пілотного проєкту Міністерства внутрішніх справ, який упродовж шести місяців діяв у дев’ятьох областях України, повідомив 8 серпня голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Пілотний проєкт переріс у масштабну всеукраїнську ініціативу. Стати інспектором СОБ можуть як цивільні, так і чинні правоохоронці. В області вже понад 60 фахівців пройшли відбір і спеціальну підготовку. З вересня вони стануть до роботи. Половина — у навчальних закладах Кам’янського, Павлограда, Тернівки та Синельниківського району. Решта — у Дніпрі», — розповів Сергій Лисак.

Загалом до кінця року офіцери Служби освітньої безпеки будуть працювати у 140 школах, ліцеях і гімназіях регіону.

Завданнями таких поліцейських є:

охороняти порядок;

реагувати на правопорушення;

проводити профілактичні заняття й бесіди з учнями;

співпрацювати з педагогами;

бути старшими наставниками для дітей.

«Безпека дітей — понад усе. Та й батькам і педагогам спокійніше, коли про неї дбають професійно. Така концепція діє в США вже багато десятиліть. Тож беремо кращий досвід», — зазначив очільник ОВА.

Нагадаємо, з кінця січня 2024 року в навчальних закладах Миколаївської області запустили пілотний проєкт «Офіцери шкільної безпеки».

Проєкт «Офіцери шкільної безпеки» передбачає перебування в освітніх закладах на території працівника поліції, який контролюватиме безпековий процес в школах. Поліцейські мають не пропускати сторонніх осіб та стежити, щоб ніхто не проніс небезпечні предмети. Для цього додатково встановлять аркові металодетектори.

Раніше, в інтервʼю «Українським новинам» голова Нацполіції Іван Вигівський розповів, що повна реалізація проєкту займе до 2 років через онлайн-формат навчання. Протягом 2024-го планується забезпечити поліцейськими 6,5 тисяч шкіл.