Фактично, на кожне немовля в Миколаївській області близько 4 померлих людей, фото: Дмитро Удовицький

За перше півріччя в Миколаївській області народилось 2278 дітей, при цьому зафіксовано 8156 смертей. Такі дані з посиланням на Мін’юст наводить «Опендатабот».

Фактично, на кожне немовля в Миколаївській області припадає близько чотирьох померлих людей.

Кількість новонароджених в Україні за січень-червень 2024 року, інфографіка: Опендатабот

Зазначимо, що за результатами минулого року загалом в Миколаївській області народилось 4827 дітей.

Загалом по Україні за перше півріччя 2024 року народилось 87 655 дітей, що на 9% менше, аніж за аналогічний період торік. Водночас зафіксовано 250 972 смертей.

Найбільше новонароджених зареєстрували в Києві — 9 695 дитини, на Львівщині — 7 923 та Дніпропетровщині — 6 962. Стабільно мало дітей народжується у прифронтових регіонах: на Херсонщині (221 дитина) та Донеччині (702).

Кількість померлих в Україні за січень-червень 2024 року, інфографіка: Опендатабот

«Наразі на одного новонародженого громадянина припадає троє померлих. Це співвідношення є одним з ключових показників демографічної кризи. Для порівняння, у доковідних у 2018-2020 роках на одну дитину припадало двоє померлих. 250 972 людини померли в Україні за перші півроку 2024. Це у 1,4 рази менше, ніж за аналогічний період 2021 року, коли зафіксували 349 041 померлого. Проте, варто зазначити, що 2021 рік був піковим на смерті через пандемію COVID-19», - йдеться у матеріалі.

Найменше померлих — на прифронтових Херсонщині (2334) й Донеччині (5753) та у Чернівецькій області (5422). Антирекорд встановили на Дніпропетровщині — 26 374, Харківщині — 17 999 та в Києві — 17 449.

Нагадаємо, у Миколаєві планують скоротити центри первинної медичної допомоги. У коментарі «НикВести» керівниця міського управління охорони здоров’я Ірина Шамрай повідомила, що реорганізувати сім центрів первинної медико-санітарної допомоги у Миколаєві планують за дорученням Міністерства охорони здоров'я України. Їх планують скоротити до двох або чотирьох закладів. Це, за словами Ірини Шамрай, дозволить економити міському бюджету до 27 мільйонів гривень на рік. Пізніше мер Миколаєва у відео-зверненні до містян пояснив, що скорочення не стосуватимуться лікарів, звільнять адміністративний персонал.

Нагадаємо, рік тому Миколаївська міська рада прийняла рішення про реорганізацію пологових будинків №1 та №2 — їх приєднали до міської лікарні №1 та міської лікарні №3 відповідно. В рамках реорганізації роботу втратили щонайменше 57 працівників цих медичних закладів.