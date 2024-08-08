Фото: Голова Одеської ОВА Олег Кіпер

Неприємний запах у повітрі Одеси з'явився через масштабну пожежу очерету на 16 гектарах «полів фільтрації» біля міста. До атмосфери потрапило понад 11 тисяч тонн вуглекислого газу.

Ці викиди не тільки погіршують якість повітря, але й сприяють змінам клімату, повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Там пояснили, що пожежа виникла через «недбалість і порушення правил пожежної безпеки».

Екологи закликали людей дотримуватися правил пожежної безпеки та в жодному разі не палити суху рослинність або сміття, адже «такі дії не лише шкодять довкіллю, а й тягнуть за собою адміністративну та кримінальну відповідальність».

Що з повітрям у Миколаєві?

У 2023 році Миколаїв посів четверте місце у рейтингу міст України з найзабрудненішим повітрям. Після чого екоорганізація SaveDnipro оприлюднила інформацію, що торік у Миколаєві зафіксували найвищу серед українських міст концентрацію формальдегіду у повітрі.

Пізніше у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології пояснили, що формальдегід багато років є основним забруднювачем атмосферного повітря міста. Також фіксували перевищення діоксиду азоту.

Експерти пояснили, що перевищені норми можуть бути пов'язані як зі збільшенням автотранспорту, так і з можливою зміною виду палива, що використовується. А для зниження рівня формальдегіду у повітрі Миколаєву необхідно розробити програму екологічної безпеки атмосферного повітря у місті з урахуванням європейського досвіду.

Водночас у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології стверджують, що рівень формальдегіду у повітрі міста «не є критичним», попри те, що фіксується перевищення середньодобової гранично допустимої концентрації. Така ситуація, кажуть там, зберігається у місті протягом останніх 10 років.

Ще в 2020 році індекс якості повітря у Миколаєві досяг шкідливого для людини рівня. Найбільшими забруднювачами атмосферного повітря у 2021 році стали Миколаївський глиноземний завод, підприємство «Югцемент» та «Оператор газотранспортної системи «Миколаївгаз».

Загалом ситуація з найбільшими забруднювачами повітря на Миколаївщині зберігається із року в рік. За даними 2018 року, найбільшими забруднювачами повітря в регіоні також були Миколаївський глиноземний завод, «Югцемент» та «Миколаївгаз».