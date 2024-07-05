Спалахи на сонці. Скриншот з відео, опублікованого The Independent.

Приблизно кожну тисячу років екстремальний вибух з поверхні Сонця «як прожектор у космос» може серйозно порушити озоновий шар Землі і вплинути на все живе та змінити ДНК.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі PNAS, передає The Independent.

Ці сонячні вибухи можуть негативно вплинути на здоров’я людей. Фахівці зі Швейцарської вищої технічної школи Цюриха зазначають, що ця екстремальна «подія сонячних частинок» може дати людям високе шкідливе ультрафіолетове випромінювання, спричинити високий рівень захворюваності на рак та призвести до змін глобального клімату.

Зазвичай магнітне поле Землі захищає планету. Проте приблизно кожного тисячоліття можуть відбуватися екстремальні події сонячних частинок, «в тисячі разів сильніші, ніж будь-що, зафіксоване сучасними інструментами», кажуть дослідники в «The Conversation».

«Ці вибухи протонів безпосередньо з поверхні Сонця можуть вистрілити в космос, як прожектор», — додають вчені.

Видання пише, що сучасні сонячні спалахи є слабкими та легко відхиляються магнітним полем Землі. Однак якщо озоновий шар буде пошкоджено, то шкідливе ультрафіолетове випромінювання може досягти поверхні землі, пошкоджуючи ДНК всіх форм життя.

«Дуже висока інтенсивність ультрафіолетового випромінювання може перешкоджати росту рослин і фотосинтезу та спричинити підвищений рівень пошкодження ДНК у багатьох видів», — кажуть вчені

У людей це може призвести до підвищеного розвитку раку шкіри, катаракти та погіршення імунної функції, зокрема симптоми пошкодження очей можуть з'явитися через 30 хвилин — 12 годин після впливу ультрафіолетового випромінювання.

«В результаті приземне ультрафіолетове випромінювання залишатиметься підвищеним протягом 6 років, що призведе до збільшення індексу ультрафіолетового випромінювання на 20-25 відсотків та індукованого сонцем пошкодження ДНК на 40-50 відсотків. Потенційні наслідки включають серйозну небезпеку для здоров'я і довгострокові кліматичні та еволюційні наслідки», — зауважили вчені.

Дослідники підозрюють, що один з таких екстремальних сонячних вибухів, можливо, вплинув на групи мисливців-збирачів близько 42 200 і 41 500 років тому і, ймовірно, став причиною зникнення останніх неандертальців.

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