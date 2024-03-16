У 183 громадах 11 областей України соціальні працівники отримають електроскутери.
Про це повідомила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович у Facebook.
200 електроскутерів вже прямують в Дніпропетровську, Житомирську, Запорізьку, Миколаївську, Київську, Одеську, Полтавську, Сумську, Харківську, Херсонську, Черкаську та Чернігівську області.
«Вони стануть потужними помічниками соціальним працівникам, які кожен день долають значні відстані до громадян, з якими працюють», — відзначила міністерка.
Оксана Жолнович додала, що особливо це важливо для громад, де немає транспортного сполучення, в віддалених населених пунктах та в областях, близьких до бойових дій.
Також вказується, що отримання транспорту стало можливим завдяки Програмі розвитку ООН в Україні/ ПРООН в Україні, фінансуванню уряду Японії та сприянню Посольство Японії в Україні.
Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни в Миколаєві на 30% скоротилася кількість соціальних працівників. При цьому навантаження на них тільки зросло.
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У 183 громадах 11 областей України соціальні працівники отримають електроскутери.
Про це повідомила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович у Facebook.
200 електроскутерів вже прямують в Дніпропетровську, Житомирську, Запорізьку, Миколаївську, Київську, Одеську, Полтавську, Сумську, Харківську, Херсонську, Черкаську та Чернігівську області.
«Вони стануть потужними помічниками соціальним працівникам, які кожен день долають значні відстані до громадян, з якими працюють», — відзначила міністерка.
Оксана Жолнович додала, що особливо це важливо для громад, де немає транспортного сполучення, в віддалених населених пунктах та в областях, близьких до бойових дій.
Також вказується, що отримання транспорту стало можливим завдяки Програмі розвитку ООН в Україні/ ПРООН в Україні, фінансуванню уряду Японії та сприянню Посольство Японії в Україні.
Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни в Миколаєві на 30% скоротилася кількість соціальних працівників. При цьому навантаження на них тільки зросло.