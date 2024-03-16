Скутери, які отримають соцпрацівники. Фото: Facebook-сторінка Оксани Жолнович

У 183 громадах 11 областей України соціальні працівники отримають електроскутери.

Про це повідомила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович у Facebook.

200 електроскутерів вже прямують в Дніпропетровську, Житомирську, Запорізьку, Миколаївську, Київську, Одеську, Полтавську, Сумську, Харківську, Херсонську, Черкаську та Чернігівську області.

«Вони стануть потужними помічниками соціальним працівникам, які кожен день долають значні відстані до громадян, з якими працюють», — відзначила міністерка.

Оксана Жолнович додала, що особливо це важливо для громад, де немає транспортного сполучення, в віддалених населених пунктах та в областях, близьких до бойових дій.

Також вказується, що отримання транспорту стало можливим завдяки Програмі розвитку ООН в Україні/ ПРООН в Україні, фінансуванню уряду Японії та сприянню Посольство Японії в Україні.

Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни в Миколаєві на 30% скоротилася кількість соціальних працівників. При цьому навантаження на них тільки зросло.