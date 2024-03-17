Компанія SpaceX будує мережу із сотень супутників-шпигунів за секретним контрактом із Національним управлінням військово-космічної розвідки США (NRO).

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Видання зазначає, що ця мережа будується Starshield, бізнес-підрозділом SpaceX, згідно з підписаним у 2021 році з NRO контрактом на 1,8 мільярда доларів США.

Плани показують ступінь участі SpaceX у розвідувальних і військових проектах США та ілюструють більш глибокі інвестиції Пентагону у величезні супутникові системи на низькій навколоземній орбіті, спрямовані на підтримку наземних сил.

«За словами джерел, у разі успіху програма значно розширить здатність уряду та військових США швидко виявляти потенційні цілі майже в будь-якій точці земної кулі», — йдеться у повідомленні.

Журналістам не вдалося дізнатися, коли саме нова мережа супутників запрацює, і не змогли встановити, які ще компанії беруть участь у цій програмі з власними контрактами.

У своїй заяві NRO визнала роботу з розробки складної супутникової системи та партнерство з іншими державними установами, компаніями, дослідницькими установами та країнами, але відмовилася коментувати дані Reuters про рівень залученості SpaceX у цій співпраці.

У SpaceX не прокоментували ані контракт, ані свою роль у ньому та ані подробиці запусків супутників.

Раніше повідомлялося, що демократи з Палати представників США почали розслідування щодо компанії SpaceX Ілона Маска, щоб з'ясувати, чи вживала компанія заходів, аби запобігти використанню Росією супутникового сервісу Starlink у війні проти України.