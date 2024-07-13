У п’ятницю, 12 липня, в Миколаєві зафіксовано перевищення абсолютного максимуму температури для цього дня.

Про це повідомили у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.

12 липня сильна спека досягла значення +39,5°С. Попередній рекорд в 1959 році становив +36,4°С.

Нагадаємо, що 10 липня був побитий рекорд абсолютного максимуму температури повітря за весь період спостереження. В Миколаєві відтепер це значення +40,5°С.

Також 1 та 2 липня 2024 року у Миколаєві та деякий інших містах побили температурні рекорди за весь час спостережень. 1 липня у Миколаєві стовпчик термометра піднявся до 36,9°, а 2-го числа повітря прогрілося до +37,3°C. Загалом на Миколаївщині з 1 до 7 липня синоптики прогнозують спекотну погоду без істотних опадів.

Також нагадаємо, що у 2023 році температурні рекорди у Миколаєві фіксували двічі: у січні (понад 15°С) та у серпні (до 36°С). У січні через аномально теплу для цього місяця погоду навіть розквітли перші проліски у Миколаївському зоопарку.