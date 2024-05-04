В Україні запрацював єдиний портал офіційних міжнародних автобусних маршрутів.
Про це повідомляє Міністерство відновлення України.
«Вже шість компаній приєднались до єдиного порталу офіційних автобусних маршрутів. Серед них як пасажирські перевізники, так і агрегатори квитків на автобуси», – наголосили в Мінвідновлення.
В Міністерстві повідомили, що наразі ведуться технічні роботи щодо інтеграції ще 15 перевізників до порталу.
За даними Мінвідновлення, це безоплатна можливість стати партнером єдиного державного ресурсу з легальними маршрутами.
До того ж це місце, де після тестування та повноцінного запуску, пасажир зможе перевірити:
Щоб пасажири змогли легко знаходити квитки на офіційні маршрути, перевізники можуть інтегруватись до Порталу.
Лише написати офіційний лист на електронну адресу contact@dsbt.gov.ua.
Там потрібно вказати маршрути та один ресурс, де відбувається продаж квитків.
Нагадаємо, уряд запускає реформу автобусних пасажирських перевезень.
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В Україні запрацював єдиний портал офіційних міжнародних автобусних маршрутів.
Про це повідомляє Міністерство відновлення України.
«Вже шість компаній приєднались до єдиного порталу офіційних автобусних маршрутів. Серед них як пасажирські перевізники, так і агрегатори квитків на автобуси», – наголосили в Мінвідновлення.
В Міністерстві повідомили, що наразі ведуться технічні роботи щодо інтеграції ще 15 перевізників до порталу.
За даними Мінвідновлення, це безоплатна можливість стати партнером єдиного державного ресурсу з легальними маршрутами.
До того ж це місце, де після тестування та повноцінного запуску, пасажир зможе перевірити:
Щоб пасажири змогли легко знаходити квитки на офіційні маршрути, перевізники можуть інтегруватись до Порталу.
Лише написати офіційний лист на електронну адресу contact@dsbt.gov.ua.
Там потрібно вказати маршрути та один ресурс, де відбувається продаж квитків.
Нагадаємо, уряд запускає реформу автобусних пасажирських перевезень.