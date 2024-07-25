На ранок 25 липня споживання електроенергії в Україні на 6% менше, ніж його прогнозований рівень (без урахування обмежень) на ранок четверга, 18 липня.
Про це повідомили в прес-службі «Укренерго».
При цьому, як йдеться в повідомленні, зменшився і дефіцит потужності — з ремонту повернувся в роботу блок на одній з атомних станцій, а сонячна погода та помірна температура сприяють збільшенню виробництва електроенергії на сонячних електростанціях.
Нагадаємо, на Миколаївщині графіки погодинних відключень у четвер, 25 липня, планують застосовувати з 16:00 до 24:00.
Раніше повідомлялось, що енергетики не встигнуть до початку опалювального сезону відновити усі енергооб'єкти.
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Без світла і в екстремальну спеку: як справляються з форс-мажорами миколаївські медіаКатерина Середа
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На ранок 25 липня споживання електроенергії в Україні на 6% менше, ніж його прогнозований рівень (без урахування обмежень) на ранок четверга, 18 липня.
Про це повідомили в прес-службі «Укренерго».
При цьому, як йдеться в повідомленні, зменшився і дефіцит потужності — з ремонту повернувся в роботу блок на одній з атомних станцій, а сонячна погода та помірна температура сприяють збільшенню виробництва електроенергії на сонячних електростанціях.
Нагадаємо, на Миколаївщині графіки погодинних відключень у четвер, 25 липня, планують застосовувати з 16:00 до 24:00.
Раніше повідомлялось, що енергетики не встигнуть до початку опалювального сезону відновити усі енергооб'єкти.