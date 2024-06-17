Еван Гершкович

У Росії невдовзі розпочнуть розглядати справу кореспондента The Wall Street Journal Евана Гершковича, звинуваченого в Росії у шпигунстві.

Справу розглядатимуть 26 червня у Свердловському обласному суді у Єкатеринбурзі. Процес відбуватиметься в закритому режимі, повідомляє «Радіо Свобода».

Нагадаємо, що журналвста затримали у березні 2023 року в Єкатеринбурзі. Він готував матеріал про ПВК «Вагнер».

«За версією органів слідства, американський журналіст газети The Wall Street Journal Гершкович за завданням ЦРУ у березні 2023 року збирав у Свердловській області секретну інформацію про діяльність оборонного підприємства АТ «НВК «Уралвагонзавод» із випуску та ремонту військової техніки», — йдеться в опублікованому пресслужбою суду повідомленні.

Еван Гершкович провину не визнає. Найбільші західні ЗМІ та незалежні російські видання неодноразово вимагали звільнити журналіста The Wall Street Journal.

Нагадаємо, що відомо про 31 українського журналіста, викраденого ворогом і утримуваного в полоні на території Російської Федерації.