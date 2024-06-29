Іноземні найманці. Фото для ілюстрації

Шрі-Ланка попросила Росію виплатити компенсацію за загиблих іноземних найманців під час війни з Україною.

Про це повідомили в МЗС країни.

Питання компенсацій сімʼям загиблих та поранених обговорювалося на переговорах у Москві під час візиту делегації Шрі-Ланки під керівництвом міністра закордонних справ Тараки Баласурієї.

Раніше МЗС Шрі-Ланки заявляло, що багатьох громадян Шрі-Ланки залучали до військової служби під обманними обіцянками. Зокрема, російська сторона пропонувала найманим високі зарплати, роботу в тилу та можливість отримання російського громадянства.

Нагадаємо, палестинці, які проживають у Лівані, підписалися на участь у війні в Україні на боці Росії. Вербуванням займаються активісти, пов’язані з посольством Палестини в Лівані. Молодим палестинцям платять 350 доларів на місяць за вступ до російської армії. Далі їх відправляють на війну проти України.