Донор крові, архівне фото «НикВести».

Вихідними днями 3-4 серпня Миколаївська обласна станція переливання крові не буде проводити забір крові, тому запрошує донорів вже у понеділок, 5 серпня.

Відповідний пост опублікували у телеграм-каналі станції.

«Миколаївська обласна станція переливання крові у вихідні дні не буде проводити забір крові, а працюватиме лише на видачу компонентів крові. Дякуємо за порозуміння!», – сказано у дописі.

У прес-службі додали, що бажаючі здати кров можуть прийти у понеділок, 5 серпня за адресою: провулок Радіо, 2, з 8:00 до 14:00. Телефон реєстратури: 0512-709-452. З собою необхідно мати паспорт.

Як підготуватися до донації можна дізнатись за посиланням.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів дозволив ввозити донорську кров з-за кордону у разі нагальної потреби чи у випадку надзвичайних ситуацій.

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