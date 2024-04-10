У Миколаївському районі через суд громаді повернули землі природно-заповідного фонду вартістю 2,6 мільйони гривень.
Про це повідомили у прокуратурі Миколаївської області.
Встановлено, що Головне управління Держгеокадастру в Миколаївській області незаконно передало у приватну власність дві земельні ділянки природно-заповідного фонду загальною площею 2400 квадратів вартістю 2,6 мільйонів гривень.
Жовтневий районний суд Миколаївської області повернув землю у власність Мішково-Погорілівської територіальної громади Миколаївського району.
Раніше повідомлялося, що Миколаївська окружна прокуратура подала позов до Господарського суду, аби повернути у власність 14,7 гектарів лісового фонду, які головне управління Держгеокадастру в області передало під сільське господарство.
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У Миколаївському районі через суд громаді повернули землі природно-заповідного фонду вартістю 2,6 мільйони гривень.
Про це повідомили у прокуратурі Миколаївської області.
Встановлено, що Головне управління Держгеокадастру в Миколаївській області незаконно передало у приватну власність дві земельні ділянки природно-заповідного фонду загальною площею 2400 квадратів вартістю 2,6 мільйонів гривень.
Жовтневий районний суд Миколаївської області повернув землю у власність Мішково-Погорілівської територіальної громади Миколаївського району.
Раніше повідомлялося, що Миколаївська окружна прокуратура подала позов до Господарського суду, аби повернути у власність 14,7 гектарів лісового фонду, які головне управління Держгеокадастру в області передало під сільське господарство.