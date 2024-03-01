У справі щодо смерті цивільних перед зачиненим бомбосховищем у Києві під час ракетної атаки у червні 2023 року судитимуть чотирьох посадовців. Вони відповідали за утримання та облаштування укриттів.
Про це повідомила Київська міська прокуратура.
Там зазначають, що до суду направили обвинувачення щодо:
Усіх їх звинувачують у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки.
Після допиту свідків, правоохоронці встановили, що після сигналу «Повітряна тривога» кілька жителів Деснянського району намагались потрапити до укриття, яке розташоване в приміщенні Центру первинної медико-санітарної допомоги №3. Люди стукали у двері, щоб їх впустили всередину, однак двері їм ніхто не відчинив. Внаслідок цього загинули дві жінки та дитина, ще 7 людей отримали травми різного ступеня.
Усім фігурантам справи загрожує від 2 до 5 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років, а також зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів.
Як повідомлялося, вночі 1 червня російські війська вкотре атакували Київ ракетами. Ворог випустив у напрямку столиці 10 «Іскандерів». Усі знищила протиповітряна оборона.
Унаслідок ракетного удару постраждали 19 людей, троє з них загинули, зокрема 9-річна дівчинка.
Житель Деснянського району, чия дружина загинула під час атаки росіян розповів, що люди прибігли вночі до укриття в поліклініці, але їм не ніхто не відчинив.
Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що всі винні в загибелі трьох людей у Києві під час нічної атаки РФ, понесуть покарання.
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У справі щодо смерті цивільних перед зачиненим бомбосховищем у Києві під час ракетної атаки у червні 2023 року судитимуть чотирьох посадовців. Вони відповідали за утримання та облаштування укриттів.
Про це повідомила Київська міська прокуратура.
Там зазначають, що до суду направили обвинувачення щодо:
Усіх їх звинувачують у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки.
Після допиту свідків, правоохоронці встановили, що після сигналу «Повітряна тривога» кілька жителів Деснянського району намагались потрапити до укриття, яке розташоване в приміщенні Центру первинної медико-санітарної допомоги №3. Люди стукали у двері, щоб їх впустили всередину, однак двері їм ніхто не відчинив. Внаслідок цього загинули дві жінки та дитина, ще 7 людей отримали травми різного ступеня.
Усім фігурантам справи загрожує від 2 до 5 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років, а також зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів.
Як повідомлялося, вночі 1 червня російські війська вкотре атакували Київ ракетами. Ворог випустив у напрямку столиці 10 «Іскандерів». Усі знищила протиповітряна оборона.
Унаслідок ракетного удару постраждали 19 людей, троє з них загинули, зокрема 9-річна дівчинка.
Житель Деснянського району, чия дружина загинула під час атаки росіян розповів, що люди прибігли вночі до укриття в поліклініці, але їм не ніхто не відчинив.
Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що всі винні в загибелі трьох людей у Києві під час нічної атаки РФ, понесуть покарання.