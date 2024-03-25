Суд зобов’язав селищну раду на Миколаївщині відремонтувати укриття. Фото з відкритих джерел

Миколаївський окружний адміністративний суд зобов’язав Арбузинську селищну раду привести до ладу протирадіаційне укриття в Новоселівському ліцеї.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

Зазначається, що 22 березня суд задовольнив у повному обсязі позов Первомайської окружної прокуратури в інтересах держави до Арбузинської селищної ради про визнання протиправною бездіяльності та зобов’язання привести у стан готовності захисну споруду.

Ювенальним прокурором встановлено, що у комунальній власності перебуває протирадіаційне укриття загальною площею 1122 квадратних метри, яке знаходиться у будівлі Новоселівського ліцею.

«Водночас, зазначена споруда до цього часу є обмежено готовою до використання за призначенням, через що не здатна забезпечити захист учнів та педагогічних працівників, і у разі використання за призначенням може створювати загрозу для життя та здоров’я людей. Попри це селищна рада, як власник упродовж тривалого часу заходів до належного функціонування системи життєзабезпечення цієї захисної споруди цивільного захисту, відповідно з державними будівельними нормами, передбаченими для даного виду споруд, не вжила», — сказано у повідомленні.

Нагадаємо, Миколаївська прокуратура у 2023 році скерувала до суду 44 позови за фактами неналежного утримання укриттів. В них можуть перебувати майже 10 тисяч осіб.