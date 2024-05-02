Суд зобов’язав селищну раду на Миколаївщині відремонтувати укриття в ліцеї. Фото з відкритих джерел

Миколаївський окружний адміністративний суд задовільнив позов Вознесенської окружної прокуратури до Братської селищної ради щодо ремонту протирадіаційного укриття в ліцеї, де також є дитсадок.

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.

Мова йде про заклад освіти у селі Новокостянтинівка Братської територіальної громади.

Укриття площею 299 метрів квадратних розраховане на укриття 350 людей, зокрема дітей, працівників і мешканців села.

«Перебуває у неналежному стані, виключає можливість його експлуатації за призначенням, однак власник приміщення – Братська селищна рада, заходів до його ремонту не вживає. Ураховуючи актуальність збереження фонду захисних споруд, з огляду на триваючий воєнний стан в Україні внаслідок російської агресії та ведення активних бойових дій, а також неповноту заходів, вжитих уповноваженими органами влади на цьому напрямку, прокурор звернувся до суду з відповідним позовом», — йдеться у повідомленні прокуратури.

Водночас, Братська селищна рада та комунальна установа «Братський центр фінансово-господарського та навчально-методичного забезпечення закладів освіти, культури, туризму, молоді та спорту Братської селищної ради» у відзиві на позов просили суд відмовити у задоволенні позовних вимог прокурора, посилаючись на високу орієнтовну суму витрат на проведення капітального ремонту протирадіаційного укриття.

Однак суд задовольнив у повному обсязі позов прокурора, зазначивши, що систематичне невжиття визначених законодавством заходів з метою приведення захисної споруди цивільного захисту до стану готовності суперечить інтересам держави.

Раніше Миколаївський окружний адміністративний суд задовольнив позови Вознесенської окружної прокуратури до двох сільських рад району щодо ремонту укриттів.