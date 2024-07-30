Чорноморську сільську раду зобов'язали повернути до комунальної власності 3 тисячі метрів квадратних землі на узбережжі Чорного моря.
Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.
Прокурор у суді наголошував, що сільська рада «свідомо бездіє» та «тривалий час не вчиняє необхідних заходів до державної реєстрації права комунальної власності» на прибережну ділянку землі, яку за рішенням суду мали повернути у власність громади ще три роки тому – у 2021 році.
Суд погодився з доводами прокурора. Оформити право власності на цю землю сільрада має у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
Нагадаємо, Миколаївська окружна прокуратура подала позов до Господарського суду, аби повернути у власність 14,7 гектарів лісового фонду, які головне управління Держгеокадастру в області передало під сільське господарство.
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Чорноморську сільську раду зобов'язали повернути до комунальної власності 3 тисячі метрів квадратних землі на узбережжі Чорного моря.
Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.
Прокурор у суді наголошував, що сільська рада «свідомо бездіє» та «тривалий час не вчиняє необхідних заходів до державної реєстрації права комунальної власності» на прибережну ділянку землі, яку за рішенням суду мали повернути у власність громади ще три роки тому – у 2021 році.
Суд погодився з доводами прокурора. Оформити право власності на цю землю сільрада має у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
Нагадаємо, Миколаївська окружна прокуратура подала позов до Господарського суду, аби повернути у власність 14,7 гектарів лісового фонду, які головне управління Держгеокадастру в області передало під сільське господарство.