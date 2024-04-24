Суд за позовом прокуратури зобов’язав Миколаївську облраду та регіональний фтизіопульмонологічний центр привести у належний стан укриття в лікарні, розраховане на 300 людей.
Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.
Зазначається, що протирадіаційне укриття, которе знаходиться у лікарні, має площу 252,7 квадратних метрів та розраховане на близько 300 людей.
«Установлено, що, вбудоване в будівлю лікувального закладу, перебуває в неналежному технічному стані, що створює небезпеку для життя та здоров’я як пацієнтів та лікувального складу установи, так і мешканців населеного пункту, де розміщено центр. При цьому ні власник, ні балансоутримувач установи, всупереч вимогам законодавства щодо забезпечення безпеки населення громади, заходів щодо ремонту не вживають», — йдеться у повідомленні.
Наразі виконання рішення суду перебуває під контролем Миколаївської окружної прокуратури.
Раніше Миколаївський окружний адміністративний суд задовольнив позови Вознесенської окружної прокуратури до двох сільських рад району щодо ремонту укриттів.
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Суд за позовом прокуратури зобов’язав Миколаївську облраду та регіональний фтизіопульмонологічний центр привести у належний стан укриття в лікарні, розраховане на 300 людей.
Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.
Зазначається, що протирадіаційне укриття, которе знаходиться у лікарні, має площу 252,7 квадратних метрів та розраховане на близько 300 людей.
«Установлено, що, вбудоване в будівлю лікувального закладу, перебуває в неналежному технічному стані, що створює небезпеку для життя та здоров’я як пацієнтів та лікувального складу установи, так і мешканців населеного пункту, де розміщено центр. При цьому ні власник, ні балансоутримувач установи, всупереч вимогам законодавства щодо забезпечення безпеки населення громади, заходів щодо ремонту не вживають», — йдеться у повідомленні.
Наразі виконання рішення суду перебуває під контролем Миколаївської окружної прокуратури.
Раніше Миколаївський окружний адміністративний суд задовольнив позови Вознесенської окружної прокуратури до двох сільських рад району щодо ремонту укриттів.