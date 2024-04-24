Миколаївський регіональний фтизіопульмонологічний центр. Фото: Суспільне

Суд за позовом прокуратури зобов’язав Миколаївську облраду та регіональний фтизіопульмонологічний центр привести у належний стан укриття в лікарні, розраховане на 300 людей.

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.

Зазначається, що протирадіаційне укриття, которе знаходиться у лікарні, має площу 252,7 квадратних метрів та розраховане на близько 300 людей.

«Установлено, що, вбудоване в будівлю лікувального закладу, перебуває в неналежному технічному стані, що створює небезпеку для життя та здоров’я як пацієнтів та лікувального складу установи, так і мешканців населеного пункту, де розміщено центр. При цьому ні власник, ні балансоутримувач установи, всупереч вимогам законодавства щодо забезпечення безпеки населення громади, заходів щодо ремонту не вживають», — йдеться у повідомленні.

Наразі виконання рішення суду перебуває під контролем Миколаївської окружної прокуратури.

Раніше Миколаївський окружний адміністративний суд задовольнив позови Вознесенської окружної прокуратури до двох сільських рад району щодо ремонту укриттів.