Миколаївські слідчі завершили досудове розслідування відносно посадовців одного з ТЦК Херсона та їхнього посередника, які за хабарі знімали з військового обліку чоловіків призовного віку. Їм загрожує до 10 років ув’язнення.

Як повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Миколаївській області, на майно всіх трьох суд наклав арешт.

За даними слідства, 43-річний керівник територіального центру комплектування у Херсоні, за попередньою змовою з підлеглим та місцевим жителем, розробили план щодо сприяння військовозобов’язаним в уникненні мобілізації та незаконному перетині кордону.

Угрупування створювали фіктивні документи щодо непридатності чоловіків до військової служби та вносили дані до офіційних паперів про виключення їх з військового обліку, що надавало право безперешкодно виїхати за кордон. Свої послуги вони оцінювали від 3,5 до 5,5 тисячі доларів.

Посадовців одного з ТЦК Херсону судитимуть за хабар / Фото: Нацполіція Посадовців одного з ТЦК Херсону судитимуть за хабар / Фото: Нацполіція

Зазначається, що під час надання можливості одному із військовозобов’язаних уникнути мобілізації вони вимагали 4,5 тисяч доларів. Саме після отримання хабаря правоохоронці затримали керівника та посередника.

Під час обшуків виявили та вилучили ще близько 40 тисяч гривень, 25 тисяч доларів, 12 тисяч рублів та 2 тисячі євро.

Посадовцям загрожує до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві затримали працівника одного з відділів територіального центру комплектування та служби підтримки під час отримання 300 доларів.