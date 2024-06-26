Еван Гершкович. Фото: The Telegraph.

У Росії розпочали судовий процес проти Евана Гершковича — журналіста американської газети The Wall Street Journal, ув'язненого 15 місяців тому.

Про це повідомляє The Telegraph.

Вказується, що Евана Гершковича доставили до зали суду в Єкатеринбурзі з поголеною головою. Ув'язнений перед початком суду не дав журналістам жодного коментаря.

Журналістів спершу допустили до судової зали, але потім вигнали: процес триватиме за закритими дверима.

Нагадаємо, що Росія звинувачує американця в шпигунстві: нібито він для ЦРУ збирав дані про російське виробництво танків. Гершкович, його газета і уряд США відкинули звинувачення. Йому загрожує до 20 років позбавлення волі.

Евана Гершковича затримали наприкінці березня 2023-го. Він протягом шести років проживи у Росії, де писав, зокрема, про війну проти України. У центрі міста, біля ресторану, невідомі люди вдягнули йому светр на голову і запхали в машину.

Нагадаємо, що відомо про 31 українського журналіста, викраденого ворогом і утримуваного в полоні на території Російської Федерації.