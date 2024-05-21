«Суспільне» вийде за межі марафону «Єдині новини» та транслюватиме власний контент. Фото: Єлизавета Серватинська/Суспільне

«Суспільне» частково виходить з національного телемарафону та поновлює цілодобове мовлення на телеканалі «Перший».

На сайті «Суспільного» зазначається, що Суспільне Мовлення «забезпечить виробництво власної частини інформаційного марафону, що транслюватиметься на загальнонаціональному телеканалі Перший».

Однак фактично це означає, що «Суспільне» вестиме мовлення окремо, поза межами марафону. Зокрема, з 21 травня на каналі «Перший» з’явиться додатковий контент: «Суспільне Новини», «Суспільне. Студія», документальні фільми власного виробництва та розслідування. Водночас продовжиться обмін контентом з усіма учасниками марафону «Єдині новини #UАразом».

— Команда Суспільного розширює виробництво власного контенту на Першому каналі у межах невід’ємної частини телемарафону «Єдині новини #UАразом». Ми готові зі свого боку максимально посилювати мовлення, ділитись якісними документальними фільмами, регіональними історіями, актуальними розслідуваннями та використовувати можливості найбільшої в Україні мережі кореспондентів по всій країні, — заявив голова правління Суспільного Мовлення Микола Чернотицький.

Голова наглядової ради Світлана Остапа назвала новий формат «цивілізованим розлученням» у коментарі «Детектору медіа».

— На мій погляд, це цивілізоване «розлучення», якого вдалося досягти в рамках розширення виробництва контенту. Ми отримали письмові гарантії від РНБО, що такими діями не порушуватимемо рішення Ради безпеки. Команда Суспільного готова до поновлення цілодобового мовлення на Першому. Сподіваюсь, у нас все вийде, — сказала Світлана Остапа.

Раніше Європейська федерація журналістів (EFJ) у межах проєкту Швидкого реагування на свободу ЗМІ (MFRR) підписала заяву із закликом до української влади переглянути формат телемарафону й розглянути можливість закриття цього проєкту.

Нагадаємо, державний департамент США опублікував звіт за 2023 рік, який стосується порушення прав людини в України. У ньому стверджується, що телемарафон дотримується урядової лінії під час висвітлення російсько-української війни. У звіті наголошується, що конституція та законодавство передбачають свободу вираження поглядів, у тому числі для преси та інших засобів масової інформації, але влада не завжди поважає ці права.