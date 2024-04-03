Священник у Гані одружився з 12-річною дівчинкою: поліція розпочала розслідування / Фото: BBC

У Гані, що у Західній Африці, священник одружився з 12-річною дівчинкою, спровокувавши громадське обурення. Педіатрична асоціація висловила стурбованість щодо можливого збільшення випадків педофілії.

Відео та фото події опинились у мережі. Як стверджують BBC, священник, Нуумо Боркетей Лавех Цуру ХХХІІІ, є «шанованим членом громади столиці Гани».

Повідомляється, що на весіллі були присутні десятки членів громади. На відео, поширеному в мережі, чути голоси гостей, які радять 12-річній нареченій «бути готовою до виконання подружніх обов’язків».

За законодавством Гани, мінімальний вік для вступу в шлюб становить 18 років. Тим не менш, лідери місцевих громад виправдовують весілля традиціями, а критику вважають наслідком нерозуміння локальних звичаїв.

За даними видання, 63-річний Нуумо як духовний лідер «відіграє неабияку роль у житті спільноти»: здійснює жертвоприношення від імені громади, молиться про її захист, забезпечує дотримання культурних звичаїв і проводить інші обряди.

Педіатрична асоціація Гани висловила побоювання, що, ця подія може стати потенційним приводом для збільшення випадків педофілії.

«Уявлення про прийняття дитячих шлюбів і відкрите нахабне схвалення або захист практики впливовими лідерами громади потенційно можуть сприяти певній девіантній поведінці, як-от педофілія», — зазначили вони.

Правоохоронці заявили, що встановили особу дівчинки та взяли її під захист. Також поліція звернулася до урядового міністра у справах дітей і департаменту соціального забезпечення, щоб надати 12-річній необхідну підтримку на час проведення розслідування.

Цей випадок дитячого шлюбу не є поодиноким. За даними всесвітньої неурядової організації Girls Not Brides, 19% дівчат у Гані виходять заміж до досягнення 18 років.

Нагадаємо, у Миколаєві чоловік, який намагався торкатися грудей малолітньої дівчинки та показував їй свій статевий орган, отримав три роки випробувального терміну.