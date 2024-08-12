Дані з сайту Ventusky.

У другій половині цього тижня в Україну знову накриє хвиля спеки. Синоптики прогнозують, що температура в деяких регіонах країни підвищиться до 35-37 градусів.

Про це повідомляє начальниця відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня. Також на підвищення температури вказують дані радара погоди Ventusky.

За словами синоптиків, 18-22 серпня очікується сильна спека — температура на півдні, центрі та сході може піднятися до 35-37 градусів.

Така тепла погода в Україні буде утримуватися аж до середини вересня. Тому осені поки не видно на горизонті.

За даними радара погоди Ventusky, у період з 12 по 15 серпня вдень середня температура повітря буде коливатися у діапазоні від 22 до 26 градусів. З 16 по 18 серпня вона зросте до 30-36 градусів.

З 19 по 21 серпня у південних регіонах України синоптики прогнозують від 38 до 43 градусів тепла.

Дані з сайту Ventusky.

Нагадаємо, що липень 2024 року приніс Миколаєву аномально високі температури, які суттєво позначилися на екологічній ситуації міста. Цей екстремальний температурний режим створив не лише дискомфорт для мешканців, але й серйозні проблеми для міської екосистеми.

У липні миколаївські рятувальники майже щодня звітували про займання сухостою, чагарників та іншого на відкритих територіях та зауважували про найвищий рівень пожежної небезпеки. І якщо офіційно рекордна температура сягала рекордних 42 градуси, то фактично повітря на вулицях прогрівалось до 60 градусів за Цельсієм.

Аномальна спека в Миколаєві

Аномально високі температурні показники спостерігались в більшості областей України з початку квітня.

Тоді, за даними Укргідрометцентру, повітря на Миколаївщині прогрілося до 27 градусів тепла.

Хоч весною метеорологи Миколаївського гідрометцентру прогнозували, що літо 2024 року у регіоні буде традиційним, а відхилень від меж звичайних показників не очікується, вже в червні спека почала бити всі температурні рекорди.

3 червня температура у Миколаєві наблизилася до абсолютного максимуму за останні 30 років, досягнувши 33 градуси за Цельсієм. Новий рекорд Миколаїв встановив 10 липня — стовпчик термометра показав +40,5°С, 11 липня температура трималась на рівні 40,2°С.