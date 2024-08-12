У другій половині цього тижня в Україну знову накриє хвиля спеки. Синоптики прогнозують, що температура в деяких регіонах країни підвищиться до 35-37 градусів.
Про це повідомляє начальниця відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня. Також на підвищення температури вказують дані радара погоди Ventusky.
За словами синоптиків, 18-22 серпня очікується сильна спека — температура на півдні, центрі та сході може піднятися до 35-37 градусів.
Така тепла погода в Україні буде утримуватися аж до середини вересня. Тому осені поки не видно на горизонті.
За даними радара погоди Ventusky, у період з 12 по 15 серпня вдень середня температура повітря буде коливатися у діапазоні від 22 до 26 градусів. З 16 по 18 серпня вона зросте до 30-36 градусів.
З 19 по 21 серпня у південних регіонах України синоптики прогнозують від 38 до 43 градусів тепла.
Нагадаємо, що липень 2024 року приніс Миколаєву аномально високі температури, які суттєво позначилися на екологічній ситуації міста. Цей екстремальний температурний режим створив не лише дискомфорт для мешканців, але й серйозні проблеми для міської екосистеми.
У липні миколаївські рятувальники майже щодня звітували про займання сухостою, чагарників та іншого на відкритих територіях та зауважували про найвищий рівень пожежної небезпеки. І якщо офіційно рекордна температура сягала рекордних 42 градуси, то фактично повітря на вулицях прогрівалось до 60 градусів за Цельсієм.
Аномально високі температурні показники спостерігались в більшості областей України з початку квітня.
Тоді, за даними Укргідрометцентру, повітря на Миколаївщині прогрілося до 27 градусів тепла.
Хоч весною метеорологи Миколаївського гідрометцентру прогнозували, що літо 2024 року у регіоні буде традиційним, а відхилень від меж звичайних показників не очікується, вже в червні спека почала бити всі температурні рекорди.
3 червня температура у Миколаєві наблизилася до абсолютного максимуму за останні 30 років, досягнувши 33 градуси за Цельсієм. Новий рекорд Миколаїв встановив 10 липня — стовпчик термометра показав +40,5°С, 11 липня температура трималась на рівні 40,2°С.
У другій половині цього тижня в Україну знову накриє хвиля спеки. Синоптики прогнозують, що температура в деяких регіонах країни підвищиться до 35-37 градусів.
Про це повідомляє начальниця відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня. Також на підвищення температури вказують дані радара погоди Ventusky.
За словами синоптиків, 18-22 серпня очікується сильна спека — температура на півдні, центрі та сході може піднятися до 35-37 градусів.
Така тепла погода в Україні буде утримуватися аж до середини вересня. Тому осені поки не видно на горизонті.
За даними радара погоди Ventusky, у період з 12 по 15 серпня вдень середня температура повітря буде коливатися у діапазоні від 22 до 26 градусів. З 16 по 18 серпня вона зросте до 30-36 градусів.
З 19 по 21 серпня у південних регіонах України синоптики прогнозують від 38 до 43 градусів тепла.
Нагадаємо, що липень 2024 року приніс Миколаєву аномально високі температури, які суттєво позначилися на екологічній ситуації міста. Цей екстремальний температурний режим створив не лише дискомфорт для мешканців, але й серйозні проблеми для міської екосистеми.
У липні миколаївські рятувальники майже щодня звітували про займання сухостою, чагарників та іншого на відкритих територіях та зауважували про найвищий рівень пожежної небезпеки. І якщо офіційно рекордна температура сягала рекордних 42 градуси, то фактично повітря на вулицях прогрівалось до 60 градусів за Цельсієм.
Аномально високі температурні показники спостерігались в більшості областей України з початку квітня.
Тоді, за даними Укргідрометцентру, повітря на Миколаївщині прогрілося до 27 градусів тепла.
Хоч весною метеорологи Миколаївського гідрометцентру прогнозували, що літо 2024 року у регіоні буде традиційним, а відхилень від меж звичайних показників не очікується, вже в червні спека почала бити всі температурні рекорди.
3 червня температура у Миколаєві наблизилася до абсолютного максимуму за останні 30 років, досягнувши 33 градуси за Цельсієм. Новий рекорд Миколаїв встановив 10 липня — стовпчик термометра показав +40,5°С, 11 липня температура трималась на рівні 40,2°С.