Відновлений міст у Вознесенську. Фото Артема Чорноморова

Народний депутат від партії «Слуга народу» Артем Чорноморов прокоментував відкриття відновленого мосту у Вознесенську. Він подякував усім, хто підтримав фінансування відновлення мосту і зазначив, що «так буде зі всіма пошкодженими обʼєктами».

«Доброго дня, шановні мешканці Вознесенська і Вознесенського району. Я вас вітаю з тим, що сьогоднішнього дня буде відновлений рух через річку Мертвовод по новому відбудованому мосту, який стане прикрасою нашого рідного міста Вознесенськ», — сказав нардеп.

За його словами, відновлений міст забезпечить швидке сполучення між Первомайськом, Южноукраїнськом, Вознесенськом та Миколаєвом.

«На фото видно, наскільки кращим і якіснішим став відбудований міст у Вознесенську. Так буде з усіма об'єктами, пошкодженими або зруйнованими цією війною. Ми відновимо наш рідний Вознесенський район», — зазначив Артем Чорноморов.

Відновлений міст у Вознесенську. Фото Артема Чорноморова Відновлений міст у Вознесенську. Фото Артема Чорноморова Відновлений міст у Вознесенську. Фото Артема Чорноморова

Нагадаємо, сьогодні, 9 серпня, у місті Вознесенськ офіційно відкрили відновлений міст, який був зруйнований у 2022 році.

Зазначимо, що під час боїв у Вознесенському районі було підірвано три мости: автомобільний та два залізничні. У квітні 2023 року Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області (колишня Служба автомобільних доріг) оголосила торги на проведення робіт з будівництва мосту на на трасі Н-24. Очікувана вартість робіт, які планували виконати становила 449 мільйонів гривень.