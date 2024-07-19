«Нова пошта» / Фото з відкритих джерел «Нова пошта» попередила клієнтів про технічний збій. Поштовий оператор повідомив про проблеми з із деякими програмними оновленнями.

Про це 19 липня компанія повідомила у своєму Telegram-каналі.

«У звʼязку із деякими програмними оновленнями стався технічний збій в роботі системи із обслуговування клієнтів», — йдеться в повідомленні.

В «Новій пошті» запевняють, що причини збою вже зʼясовані й роботу буде відновлено найближчим часом.

«Як тільки піднімемось — обовʼязково проінформуємо», — додає поштовий оператор.

Нагадаємо, компанія «Нова пошта» запустила нову послугу — пакування посилок курʼєром. За запитом курʼєр тепер запакує посилку, коли приїде на локацію, аби забрати її. Самому шукати коробку вже не треба.

Також український поштовий оператор «Нова Пошта» анонсував зміну назви. Таке рішення менеджмент пояснює тим, що компанія розширила свій функціонал і вийшла за межі надання лише поштових послуг.