Користувачі Telegram зможуть купувати й продавати цифрові товари або послуги за внутрішньою валютою Telegram Stars.

Про це повідомила пресслужба месенджера.

Продавати цифрові товари або послуги зможуть боти та мінізастосунки. Щоб отримати нову функцію, застосунок потрібно оновити.

Telegram Stars можна купити в застосунку через Apple чи Google або в PremiumBot, а потім витратити їх на цифрові товари, запропоновані ботами, як-от електронні книги та онлайн-курси, предмети у Telegram-іграх.

Внутрішньою валютою стали Telegram Stars, скриншот

Водночас купівля фізичних товарів залишиться без змін. Їх можна буде купувати за допомогою будь-якого платіжного сервісу, який підтримує Telegram.

У майбутньому за Telegram Stars також вдасться купити подарунки для творців контенту.

Нагадаємо, раніше месенджер Telegram додав редактор наліпок. За його допомогою можна створити як одну наліпку, так і цілий набір.