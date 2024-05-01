Телескоп «Джеймс Вебб» зробив унікальні фото вершини туманності Кінська Голова / Фото: NASA

Потужний космічний телескоп Джеймса Вебба вперше зазнімкував ті ділянки космічної туманності під назвою Кінська Голова, спостерігати за якими раніше астрономи не мали змоги.

Результати дослідження туманності прийняв для публікації науковий журнал Astronomy&Astrophysics, стверджують Space.com та Європейське космічне агентство.

На останніх зображеннях з телескопа Вебба видно сузір’я Оріона у західній частину молекулярної хмари Оріон B. Туманність Кінська Голова, що розташована на відстані близько 1300 світлових років від Землі, піднімається з турбулентних хвиль пилу та газу.

Відносно близьке розташування туманності робить її ідеальним об’єктом для вивчення взаємодії радіації та хімії в міжзоряному космосі, кажуть науковці.

Завдяки телескопу Джеймса Вебба астрономи вперше отримали можливість дослідити дрібні структури освітленого краю Кінської Голови. Спостереження дозволило вченим вивчити вплив ослаблення та випромінювання пилу туманності, а також краще зрозуміти її багатовимірну форму.

Телескоп «Джеймс Вебб» зробив унікальні фото вершини туманності Кінська Голова / Фото: NASA

Кінська Голова — туманність, що складається з хмари іонізованого газу, освітленого зсередини молодими гарячими зірками. Загальна маса космічного об’єкта відповідає 250 масам Сонця. Свою назву туманність отримала через те, що одна з її частин візуально нагадує голову коня.

Передумовою утворення туманності вважають колапсуючу міжзоряну хмару. Подібні хмари газу й пилу формуються там, де міжзоряний газ має таку щільність, що залишається нейтральним і в той же час перешкоджає проникненню ультрафіолетового світла від масивних зірок.

За розрахунками астрономів, на туманність Кінська Голова чекає розпад через приблизно 5 мільйонів років.

Нагадаємо, японська космічна агенція Astroscale оприлюднила світлину, зроблену під час місії з видалення космічного сміття.