Космічний телескоп «Хаббл» детально зазнімкував об’ємну спіральну галактику NGC 4731, розташовану у сузірʼї Діви. Вона розташована на відстані 43 мільйонів світлових років від Землі.
Це зображення було створено за допомогою шести фільтрів різних кольорів, кожен з яких ілюструє окреме явище, інформує «УП.Життя» з посиланням на Європейське космічне агентство.
«Яскрава сяюча смуга перетинає центр галактики, а спіральні рукави вигинаються від кінців і продовжуються поза полем зору. Його оточують яскраві плями світла, де утворюються зірки, а також темні смуги пилу. Газові хмари галактики поширюються від рукавів і смуги, поступаючись місцем темному фону з деякими зірками на передньому плані та маленькими далекими галактиками», — описують знімок «Хаббла» в агентстві.
Спіральні галактики з перемичками бувають у формі правильних спіралей і еліпсів. Вони складають близько 60% усіх галактик.
«Видима смугова структура є результатом того, що орбіти зірок і газу в галактиці вишиковуються, утворюючи щільну область, у яку окремі зірки з часом входять і виходять. Це той самий процес, який підтримує спіральні рукави галактики, але він дещо більш таємничий для смуг: спіральні галактики, здається, формують смуги у своїх центрах, коли вони дозрівають. Це пояснює велику кількість смуг, які ми бачимо сьогодні», — кажуть в агентстві.
Програма спостережень, що вивчає NGC 4731, прагне дослідити потік матерії в галактиках, який стимулює утворення зірок.
За смугою спіральні відгалуження NGC 4731 простягаються далеко за межі зображення, яке зробив «Хаббл». Вважається, що подовжені рукави галактики є наслідком гравітаційної взаємодії з іншими сусідніми галактиками в скупченні Діви.
Нагадаємо, що телескоп «Хаббл» вже фотографував спіральну галактику з тисячами зореутворюючих областей та великою кількістю міжзоряного пилу у сузірʼї Діви, але не так детально.
Також космічний телескоп «Хаббл» зазнімкував далеку галактику із яскравим білим ядром, оточеним складними пиловими структурами.
|
Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
|
Космічний телескоп «Хаббл» детально зазнімкував об’ємну спіральну галактику NGC 4731, розташовану у сузірʼї Діви. Вона розташована на відстані 43 мільйонів світлових років від Землі.
Це зображення було створено за допомогою шести фільтрів різних кольорів, кожен з яких ілюструє окреме явище, інформує «УП.Життя» з посиланням на Європейське космічне агентство.
«Яскрава сяюча смуга перетинає центр галактики, а спіральні рукави вигинаються від кінців і продовжуються поза полем зору. Його оточують яскраві плями світла, де утворюються зірки, а також темні смуги пилу. Газові хмари галактики поширюються від рукавів і смуги, поступаючись місцем темному фону з деякими зірками на передньому плані та маленькими далекими галактиками», — описують знімок «Хаббла» в агентстві.
Спіральні галактики з перемичками бувають у формі правильних спіралей і еліпсів. Вони складають близько 60% усіх галактик.
«Видима смугова структура є результатом того, що орбіти зірок і газу в галактиці вишиковуються, утворюючи щільну область, у яку окремі зірки з часом входять і виходять. Це той самий процес, який підтримує спіральні рукави галактики, але він дещо більш таємничий для смуг: спіральні галактики, здається, формують смуги у своїх центрах, коли вони дозрівають. Це пояснює велику кількість смуг, які ми бачимо сьогодні», — кажуть в агентстві.
Програма спостережень, що вивчає NGC 4731, прагне дослідити потік матерії в галактиках, який стимулює утворення зірок.
За смугою спіральні відгалуження NGC 4731 простягаються далеко за межі зображення, яке зробив «Хаббл». Вважається, що подовжені рукави галактики є наслідком гравітаційної взаємодії з іншими сусідніми галактиками в скупченні Діви.
Нагадаємо, що телескоп «Хаббл» вже фотографував спіральну галактику з тисячами зореутворюючих областей та великою кількістю міжзоряного пилу у сузірʼї Діви, але не так детально.
Також космічний телескоп «Хаббл» зазнімкував далеку галактику із яскравим білим ядром, оточеним складними пиловими структурами.