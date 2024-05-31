Космічний телескоп «Хаббл» / Фото з відкритих джерел

Космічний телескоп «Хаббл» детально зазнімкував об’ємну спіральну галактику NGC 4731, розташовану у сузірʼї Діви. Вона розташована на відстані 43 мільйонів світлових років від Землі.

Це зображення було створено за допомогою шести фільтрів різних кольорів, кожен з яких ілюструє окреме явище, інформує «УП.Життя» з посиланням на Європейське космічне агентство.

«Яскрава сяюча смуга перетинає центр галактики, а спіральні рукави вигинаються від кінців і продовжуються поза полем зору. Його оточують яскраві плями світла, де утворюються зірки, а також темні смуги пилу. Газові хмари галактики поширюються від рукавів і смуги, поступаючись місцем темному фону з деякими зірками на передньому плані та маленькими далекими галактиками», — описують знімок «Хаббла» в агентстві.

Телескоп «Хаббл» показав нове фото далекої галактики розташованої у сузірʼї Діви / Фото: НАСА

Спіральні галактики з перемичками бувають у формі правильних спіралей і еліпсів. Вони складають близько 60% усіх галактик.

«Видима смугова структура є результатом того, що орбіти зірок і газу в галактиці вишиковуються, утворюючи щільну область, у яку окремі зірки з часом входять і виходять. Це той самий процес, який підтримує спіральні рукави галактики, але він дещо більш таємничий для смуг: спіральні галактики, здається, формують смуги у своїх центрах, коли вони дозрівають. Це пояснює велику кількість смуг, які ми бачимо сьогодні», — кажуть в агентстві.

Програма спостережень, що вивчає NGC 4731, прагне дослідити потік матерії в галактиках, який стимулює утворення зірок.

За смугою спіральні відгалуження NGC 4731 простягаються далеко за межі зображення, яке зробив «Хаббл». Вважається, що подовжені рукави галактики є наслідком гравітаційної взаємодії з іншими сусідніми галактиками в скупченні Діви.

Нагадаємо, що телескоп «Хаббл» вже фотографував спіральну галактику з тисячами зореутворюючих областей та великою кількістю міжзоряного пилу у сузірʼї Діви, але не так детально.

Також космічний телескоп «Хаббл» зазнімкував далеку галактику із яскравим білим ядром, оточеним складними пиловими структурами.