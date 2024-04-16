Трипільська ТЕС у Київській області після удару РФ 11 квітня 2024 року / Фото: Obtained By Reuters/via

Президент Володимир Зеленський розповів, що росіяни зуміли знищити Трипільську ТЕС, оскільки в України повністю закінчились ракети для її захисту на тлі браку допомоги від союзників.

Про це він розказав в інтерв’ю PBS.

Володимир Зеленський коментував спільний захист Ізраїлю союзниками, які минулими вихідними відбили іранську атаку. За словами президента, Ізраїль сам не зміг би захиститись від такого масованого удару з іранської сторони.

— Було задіяно багато всього, чого не вистачає Україні. Це дійсно демонстрація того, що таке союзники не на папері, а в небі, — сказав президент, додавши, що Україна захищає небо самостійно.

Він підкреслив, що союзники дають Україні ту чи іншу техніку, але «з нею у нас дефіцит».

— Я вам наведу один приклад, дуже простий — на Трипільській станції. А від неї залежить світло у Київському регіоні. Летіли 11 ракет, перші сім ми знищили, а чотири знищили Трипілля. Чому? Тому що було ракет — нуль. У нас закінчились всі ракети, які захищали Трипілля», — розповів президент.

Нагадаємо, Жозеп Боррель закликав країни Європейського союзу терміново передати Україні боєприпаси. Через їх брак ЗСУ зазнають труднощів на фронті.

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що Україні доведеться провести додаткову мобілізацію у разі нестачі допомоги від США або її зменшення.