Громадам Миколаївщини передали екскаватори та навантажувачі. Фото: Миколаївська ОВА

Три громади Миколаївщини отримали екскаватори та навантажувачі від Даніх.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

На потреби Воскресенської, Мішково-Погорілівської та Ольшанської громад передали по одному екскаватору типу JCB 3CX. Також дві останні громади додатково отримали ще по одному вилковому навантажувачу 2,5 тонни.

Громадам Миколаївщини передали екскаватори та навантажувачі. Фото: Миколаївська ОВА Громадам Миколаївщини передали екскаватори та навантажувачі. Фото: Миколаївська ОВА

Обладнання було передано за підтримки Управління Організації Об’єднаних Націй з обслуговування проєктів в Україні (UNOPS) та закуплено за кошти Королівства Данія.

«Ми вдячні партнерам за цю важливу допомогу. Отримана техніка дозволить громадам швидко та ефективно відновлювати інфраструктуру та готуватися до зими», — додав Віталій Кім.

Нагадаємо, що у липні цього року громади Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей отримали 16 автомобілів «соціальних таксі».