Український закордонний паспорт, фото: НикВести

У Міністерстві закордонних справ працюють над цифровізацією частини консульських послуг.

Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий, передає РБК-Україна.

«Тому ідея через цифровізацію, через переведення частини послуг в дистанційний формат зменшити навантаження на консульства та дати громадянам безперешкодний доступ до цих послуг», — сказав він.

Наразі ведеться модернізація інформаційно-комунікаційної системи консульських послуг, і вже найближчим часом планується почати її закрите тестування, додав речник.

«Запуск цієї оновленої системи вже на початковому етапі дозволить скоротити операційний час надання консульських послуг на 30-80%, залежно від типу послуг», — зазначив Георгій Тихий.

Речник МЗС додав, що у співпраці з Мінцифри до нової системи буде інтегровано можливість шерингу документів через додаток «Дія», що зробить процес ще зручнішим для користувачів.

Нагадаємо, що українські консульства за кордоном тимчасово не прийматимуть документи від громадян України призовного віку.