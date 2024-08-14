Обстріл села Кияниця Юнаківської громади, Сумський район, 2 жовтня 2022 року / Фото: telegram Дмитра Живицького

Голова Юнаківської громади Олена Сіма розповіла про складну ситуацію на прикордонні з РФ території Сумщини. Деякі мешканці відмовляються евакуюватися, не бажаючи залишати свої домівки.

За її словами, ситуація в громаді дуже складна, йде евакуація людей. Багато людей виїхало самостійно, інших евакуювала сільська рада, пише Радіо Свобода.

«Ви ж розумієте, 10-кілометрова зона (від кордону з Росією, — прим.). Це зараз так сталось, що треба було їх евакуювати. Люди жили мирним життям, вирощували худобу, сіяли зерно, працювали на своїй землі. На сьогоднішній день по Локні, по Басівці лишилось 20 людей, по Юнаківці лишилось 100 чоловік», — зазначила вона.

Місцева влада вмовляє людей, щоб ті виїжджали у безпечніші громади Сумщини, або в інші регіони. Проте не всі на це погоджуються. Олена Сіма зазначає, що місцеві жителі не готові залишати своє майно та будинки.

«Ми стараємось, людей вивозимо, їздимо, вмовляємо людей. Люди кажуть, що не хочуть покидати свої домівки. Я людей своїх теж розумію. Вони прожили там все життя, вони працювали на цій землі, вони будували собі будинки. Все, що в них є, — вони наживали все своє життя, я їх розумію. Їм не хочеться залишати своє майно, своє рідне село. Вони там народилися, виросли, там поховані їхні батьки», — сказала голова громади.

Вона додала, що через обстріли є проблеми зі світлом — електроенергія відсутня, також є перебої з водою, її доводиться розвозити у села.

Нагадаємо, що військові запровадили обмеження на переміщення усіх категорій громадян у прикордонній 20-кілометровій зоні Сумської області. Тепер допуск осіб на зазначену територію здійснюється за паспортами громадян України з відповідною відміткою про реєстрацію проживання у цій зоні.