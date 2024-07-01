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Туреччина, Румунія і Болгарія розпочали спільні протимінні операції в Чорному морі, щоб підвищити безпеку судноплавства й допомогти експорту українського зерна.

Про це пише агентство Bloomberg.

Як відомо, в грудні 2023 року Туреччина, Болгарія та Румунія офіційно затвердили коаліцію для розмінування Чорного моря.

На початковому етапі в протимінній групі братимуть участь лише кораблі країн-учасниць ініціативи. Мінну загрозу усуватимуть виключно в територіальних водах і економічних зонах країн-учасниць. З початком російського вторгнення румунські, болгарські та турецькі військові регулярно знешкоджують міни, що дрейфують у їхніх водах у Чорному морі.

Нагадаємо, що на проведення глобальної операції з розмінування акваторій Чорного та Азовського морів піде три-п'ять років, розмінування морських шляхів комунікацій може тривати три-п'ять місяців.