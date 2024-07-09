Турецький танкер Blue Chem. Фото з відкритих джерел

Судно з Росії, зокрема турецький танкер Blue Chem, безперешкодно дісталося молдовського порту Джурджулешти, проходячи через українську ділянку Дунаю в районі Рені.

Про це повідомив керівник Інституту стратегічних чорноморських досліджень Андрій Клименко.

Танкер вийшов з Новоросійська 28 червня і прибув до молдовського порту Джурджулешти 2 липня через Сулінське гирло, частково проходячи по українській ділянці Дунаю.

«Колеги, затиснули нерви та емоції в кулак і працюємо... Важливий фактор ризику для Молдови і України (згадаймо початок окупації Криму). В українських та закордонних недержавних та державних експертів по ситуації в Молдові (і в т.ч. у Придністров'ї) стало таким загальним місцем в прогнозуванні впливу Росії на розкачування ситуації в сусідній країні те, що у країни-агресора (увага!) немає «прямого доступу» на територію Молдови. Спеціально для колег Моніторингова група «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень «наводить свіженький приклад, що руйнує їхню логіку», – написав Андрій Клименко.

Андрій Клименко нагадав про прогнози, що Росія намагатиметься створити в Молдові «антимайдан» напередодні президентських виборів та референдуму щодо вступу до ЄС, що відбудуться 20 жовтня 2024 року. Він наголосив, що перші російські спецназівці зі зброєю потрапили в Севастополь на цивільному судні в переддень окупації Криму в лютому 2014 року.

Нагадаємо, що вперше з початку повномасштабної війни до одеського порту прибув контейнеровоз MSC.