Фото: Миколаївська міська рада

Цього року у мальовничих Карпатах оздоровлять 515 юних миколаївців. Кошти на організацію відпочинку виділили в міському бюджеті. Перша група дітей вже набирається сил у чарівному регіоні України.

Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської міської ради.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич зазначив, що 45 дітей прибули в табір і розселились. Вони відпочиватимуть 2 тижні. Протягом цього часу них чекає активна культурна програма.

Нагадаємо, що Миколаївська міська рада щороку виділяє кошти на оздоровлення дітей, які потребують особливої підтримки та уваги. У бюджеті на 2024 рік на це заплановано 8,5 мільйонів гривень.

Фото: Миколаївська міська рада Фото: Миколаївська міська рада Фото: Миколаївська міська рада

Фото: Миколаївська міська рада Фото: Миколаївська міська рада Фото: Миколаївська міська рада

Нагадаємо, що дітей з Миколаєва, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки відправлять на відпочинок та оздоровлення. Діти поїдуть у різні регіони на заході країни на 14 днів.