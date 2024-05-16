Зачинене укриття в Миколаєві. Фото «НикВести», використане для ілюстрації

У двох житлових будинках селища Чорноморське Одеської області збираються облаштувати укриття. Загальна очікувана вартість складає 9,6 мільйонів гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Один з будинків, де хочуть облаштувати укриття, знаходиться за адресою Гвардійська, 35. Роботи там оцінюють в 5,7 мільйона гривень. Другий будинок знаходиться поряд — за адресою Гвардійська, 36 — ремонт укриття там коштуватиме 3,8 мільйонів гривень.

Замовник робіт — Житлово-комунальне господарство Чорноморської селищної ради. Підрядники повинні будуть до 31 грудня 2024 року виконати демонтажні та оздоблювальні роботи, прокласти трубопроводи водопостачання, опалення та каналізації, а також встановити сантехніку, зробити освітлення, встановити бойлер та систему датчиків руху.

«НикВести» 15 травня зв'язалися з Житлово-комунальним господарством Чорноморської селищної ради, щоб дізнатися про причини різниці обсягів оголошеної вартості облаштування двох укриттів та на яку кількість осіб вони будуть розраховані. Наразі редакція очікує на відповідь відповідальних за це посадовців.

Ситуація з укриттями у Миколаєві

Миколаїв опинився у списку областей з найгіршим станом укриттів. Після перевірки стану сховищ по усій Україні РНБО визнало незадовільною роботу щодо готовності укриттів до використання у низці областей та міст, зокрема — Миколаєві. Після чого міський голова звільнив начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Олександра Герасименю. А перший заступник мера Віталій Луков отримав догану.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім уточнив, що 69% від занедбаних укриттів області припадають саме на Миколаїв. Водночас майже половина жителів міста (47%) оцінила стан бомбосховищ у місті як жахливий чи поганий.

Ще у травні 2023 року на ремонт та оснащення укриттів з бюджету Миколаєва виділили понад 70 мільйонів гривень. Проте зʼясувалося, що міський бюджет не отримає коштів зі 102 мільйонів гривень, які держава виділили на ремонт укриттів у школах та дитсадках області. А наприкінці серпня 2023 року очільник ОВА Віталій Кім заявив, що незадоволений укриттями у школах регіону.

Керівниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко повідомила, що у місті ремонтують укриття у 21 школі, ще 9 — на етапі планування. Тоді ж у міській раді заявляли, що до кінця 2023 року департамент житлово-комунального господарства планує відремонтувати 18 найпростіших укриттів.

У жовтні 2023 року «НикВести» повідомляли, що департамент архітектури Миколаївської ОВА впродовж місяця уклав 27 прямих договорів на розробку проєктно-кошторисної документації та проведення капітальних ремонтів закладів бюджетної сфери з фірмою з ТОВ «Архітектурне бюро — Хвиля 89», яка існує менше ніж півроку та належить члену громадської ради області з питань відновлення. Пізніше Миколаївська ОВА пояснила, що прямі договори на проектування укриттів з цією фірмою дозволили зекономити бюджет.

Читайте статтю «НикВести» «Ремонт під кінець року: кому без конкурсу дісталися підряди на укриття у Миколаєві».

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