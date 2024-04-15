У Чорному морі 15 квітня перебуває один російський бойовий корабель / Фото з відкритих джерел

У понеділок зранку 15 квітня в Чорному морі перебуває один бойовий російський корабель.

Про це інформує Військово-Морські Сили ЗС України.

Також у ВМС зазначили, що в Азовському морі кораблі окупантів відсутні.

У Середземному морі перебувають два ворожі кораблі, обидва носії крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет.

Військово морські сили України повідомили, що через Керченську протоку протягом доби пройшло 15 російських суден, з них 5 рухалось з протоки Босфор.

«РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)», — наголосили у ВМС ЗСУ.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ українські сили вивели з ладу за час широкомасштабного вторгнення близько 33% бойових кораблів Чорноморського флоту РФ.