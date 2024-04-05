Атака дронів на підприємство у Татарстані / Фото: росЗМІ

В Головному управлінні розвідки Міноборони прогнозують, що українські дрони продовжать атакувати військові обʼєкти на території Росії, а радіус їхньої дії збільшуватиметься.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.

Він нагадав, що ГУР не коментує, не підтверджує і не спростовує, хто чим бив по військових обʼєктах у Єлабузі та Нижньокамську. Але, мовляв, всі бачили, що «добрі літальні об’єкти» долетіли до законних військових цілей на території «окупованого Росією Татарстану».

— Так, мова йде саме про військові обʼєкти. За попередньою інформацією, уражено підприємство зі збору «Шахедів», там є значні руйнування виробничих потужностей і ускладнено продовження роботи підприємства. Це добрі результати і ми всі цьому пораділи. Я думаю, що подібні радощі будуть і в майбутньому. І радіус їхній буде збільшуватися, — зазначив Андрій Юсов.

Нагадаємо, нещодавні атаки дронів по території Росії призвели до зупинки роботи одразу трьох нафтопереробних заводів країни-агресора.